Preço de DePIN Baby hoje

O preço ao vivo de DePIN Baby (DEPIN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEPIN para USD é de $ 0 por DEPIN.

DePIN Baby ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,939.23, com um fornecimento em circulação de 1.00B DEPIN. Nas últimas 24 horas, DEPIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEPIN movimentou-se -- na última hora e +3.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DePIN Baby (DEPIN)

Capitalização de mercado $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DePIN Baby é $ 18.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEPIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.94K.