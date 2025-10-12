Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI)
Tokenomics e análise de preços de DePhyneAI (DPHYAI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de DePhyneAI (DPHYAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços.
Informação sobre DePhyneAI (DPHYAI)
DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.
- Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.
What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:
Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:
Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:
Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees
Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens DPHYAI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens DPHYAI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
