Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI)

Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI)

Descubra informações essenciais sobre DePhyneAI (DPHYAI), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:34:19 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de DePhyneAI (DPHYAI)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de DePhyneAI (DPHYAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 4.51K
$ 4.51K$ 4.51K
Fornecimento total:
$ 999.25M
$ 999.25M$ 999.25M
Fornecimento circulante:
$ 999.25M
$ 999.25M$ 999.25M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 4.51K
$ 4.51K$ 4.51K
Máximo histórico:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo histórico:
$ 0
$ 0$ 0
Preço atual:
$ 0
$ 0$ 0

Informação sobre DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

Site oficial:
https://dephyneai.xyz/

Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens DPHYAI que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens DPHYAI podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do DPHYAI, explore o preço em tempo real do token DPHYAI!

Previsão de preço de DPHYAI

Quer saber para onde o DPHYAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do DPHYAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"