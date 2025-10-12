O preço ao vivo de DePhyneAI hoje é 0.00000442 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DPHYAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DPHYAI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de DePhyneAI hoje é 0.00000442 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DPHYAI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DPHYAI facilmente na MEXC agora.

Preço de DePhyneAI (DPHYAI)

Preço em tempo real de 1 DPHYAI para USD

-2.30%1D
Gráfico de preço em tempo real de DePhyneAI (DPHYAI)
Informações de preço de DePhyneAI (DPHYAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

-2.37%

-25.44%

-25.44%

O preço em tempo real de DePhyneAI (DPHYAI) é $0.00000442. Nas últimas 24 horas, DPHYAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00000442 e a máxima de $ 0.00000469, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DPHYAI é $ 0.00024377, enquanto o mais baixo é $ 0.00000442.

Em termos de desempenho de curto prazo, DPHYAI variou -- na última hora, -2.37% nas últimas 24 horas e -25.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DePhyneAI (DPHYAI)

A capitalização de mercado atual de DePhyneAI é $ 4.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DPHYAI é 999.25M, com um fornecimento total de 999253115.451224. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.41K.

Histórico de preços de DePhyneAI (DPHYAI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de DePhyneAI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de DePhyneAI em USD foi de $ -0.0000014535.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de DePhyneAI em USD foi de $ -0.0000010741.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de DePhyneAI em USD foi de $ -0.00010634179160305849.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-2.37%
30 dias$ -0.0000014535-32.88%
60 dias$ -0.0000010741-24.30%
90 dias$ -0.00010634179160305849-96.00%

O que é DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

Recurso de DePhyneAI (DPHYAI)

Previsão de preço do DePhyneAI (em USD)

Quanto valerá DePhyneAI (DPHYAI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DePhyneAI (DPHYAI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DePhyneAI.

Confira a previsão de preço de DePhyneAI agora!

DPHYAI para moedas locais

Tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI)

Compreender a tokenomics de DePhyneAI (DPHYAI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DPHYAI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DePhyneAI (DPHYAI)

Quanto vale hoje o DePhyneAI (DPHYAI)?
O preço ao vivo de DPHYAI em USD é 0.00000442 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DPHYAI para USD?
O preço atual de DPHYAI para USD é $ 0.00000442. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de DePhyneAI?
A capitalização de mercado de DPHYAI é $ 4.41K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DPHYAI?
O fornecimento circulante de DPHYAI é de 999.25M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DPHYAI?
DPHYAI atingiu um preço máximo histórico de 0.00024377 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DPHYAI?
DPHYAI atingiu um preço minímo histórico de 0.00000442 USD.
Qual é o volume de negociação de DPHYAI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DPHYAI é -- USD.
DPHYAI vai subir ainda este ano?
DPHYAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DPHYAI para uma análise mais detalhada.
