O que é DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world. 1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy. What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports: Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications: Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes: Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

Recurso de DePhyneAI (DPHYAI) Site oficial

DPHYAI para moedas locais

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DePhyneAI (DPHYAI) Quanto vale hoje o DePhyneAI (DPHYAI)? O preço ao vivo de DPHYAI em USD é 0.00000442 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DPHYAI para USD? $ 0.00000442 . Confira o O preço atual de DPHYAI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de DePhyneAI? A capitalização de mercado de DPHYAI é $ 4.41K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DPHYAI? O fornecimento circulante de DPHYAI é de 999.25M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DPHYAI? DPHYAI atingiu um preço máximo histórico de 0.00024377 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DPHYAI? DPHYAI atingiu um preço minímo histórico de 0.00000442 USD . Qual é o volume de negociação de DPHYAI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DPHYAI é -- USD . DPHYAI vai subir ainda este ano? DPHYAI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DPHYAI para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o DePhyneAI (DPHYAI)