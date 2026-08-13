Preço de Delpho USDV hoje

O preço ao vivo de Delpho USDV (USDV) hoje é $ 1.007, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDV para USD é de $ 1.007 por USDV.

Delpho USDV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 242,636, com um fornecimento em circulação de 241.00K USDV. Nas últimas 24 horas, USDV foi negociado entre $ 1.007 (mínimo) e $ 1.007 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.008, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.007.

No desempenho de curto prazo, USDV movimentou-se -0.02% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 118.99K.

Informações de mercado de Delpho USDV (USDV)

Capitalização de mercado $ 242.64K$ 242.64K $ 242.64K Volume (24h) $ 118.99K$ 118.99K $ 118.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 242.64K$ 242.64K $ 242.64K Fornecimento Circulante 241.00K 241.00K 241.00K Fornecimento total 241,000.443493 241,000.443493 241,000.443493

A capitalização de mercado atual de Delpho USDV é $ 242.64K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 118.99K. A oferta em circulação de USDV é 241.00K, com um fornecimento total de 241000.443493. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 242.64K.