Preço de Delphic Arena hoje

O preço ao vivo de Delphic Arena (DELPHIC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DELPHIC para USD é de $ 0 por DELPHIC.

Delphic Arena ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,230.57, com um fornecimento em circulação de 1.00B DELPHIC. Nas últimas 24 horas, DELPHIC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DELPHIC movimentou-se -0.00% na última hora e +35.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Delphic Arena (DELPHIC)

Capitalização de mercado $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Delphic Arena é $ 13.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DELPHIC é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.23K.