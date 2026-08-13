Preço de Dejitaru Tsuka hoje

O preço ao vivo de Dejitaru Tsuka (TSUKA) hoje é $ 0, com uma variação de 2.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TSUKA para USD é de $ 0 por TSUKA.

Dejitaru Tsuka ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 866,335, com um fornecimento em circulação de 1.00B TSUKA. Nas últimas 24 horas, TSUKA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.15717, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TSUKA movimentou-se +0.00% na última hora e -1.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.09K.

Informações de mercado de Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Capitalização de mercado $ 866.34K$ 866.34K $ 866.34K Volume (24h) $ 3.09K$ 3.09K $ 3.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 866.34K$ 866.34K $ 866.34K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dejitaru Tsuka é $ 866.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.09K. A oferta em circulação de TSUKA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 866.34K.