Preço de Degen POV hoje

O preço ao vivo de Degen POV (POV) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POV para USD é de $ 0 por POV.

Degen POV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,956.88, com um fornecimento em circulação de 1.00T POV. Nas últimas 24 horas, POV foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POV movimentou-se -- na última hora e -3.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Degen POV (POV)

Capitalização de mercado $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.96K$ 11.96K $ 11.96K Fornecimento Circulante 1.00T 1.00T 1.00T Fornecimento total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Degen POV é $ 11.96K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POV é 1.00T, com um fornecimento total de 1000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.96K.