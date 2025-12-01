Preço de Degen Hours hoje

O preço ao vivo de Degen Hours (SLEEP) hoje é $ 0.00000428, com uma variação de 3.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLEEP para USD é de $ 0.00000428 por SLEEP.

Degen Hours ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,835, com um fornecimento em circulação de 10.00B SLEEP. Nas últimas 24 horas, SLEEP foi negociado entre $ 0.00000429 (mínimo) e $ 0.00000449 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00013405, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000411.

No desempenho de curto prazo, SLEEP movimentou-se -0.33% na última hora e +0.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Degen Hours (SLEEP)

Capitalização de mercado $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.84K$ 42.84K $ 42.84K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Degen Hours é $ 42.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SLEEP é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.84K.