O preço ao vivo de Deflationary USD (DUSD) hoje é --, com uma variação de 4.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUSD para USD é de -- por DUSD.

Deflationary USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 199,803, com um fornecimento em circulação de 716.70M DUSD. Nas últimas 24 horas, DUSD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00145385, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DUSD movimentou-se +3.09% na última hora e +24.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Deflationary USD (DUSD)

Capitalização de mercado $ 199.80K$ 199.80K $ 199.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 199.80K$ 199.80K $ 199.80K Fornecimento Circulante 716.70M 716.70M 716.70M Fornecimento total 716,697,517.516259 716,697,517.516259 716,697,517.516259

