Preço de DeFiGeek Community Japan hoje

O preço ao vivo de DeFiGeek Community Japan (TXJP) hoje é $ 9.19, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TXJP para USD é de $ 9.19 por TXJP.

DeFiGeek Community Japan ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,929,811, com um fornecimento em circulação de 210.00K TXJP. Nas últimas 24 horas, TXJP foi negociado entre $ 9.09 (mínimo) e $ 9.2 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 33.01, enquanto a mínima histórica foi de $ 8.78.

No desempenho de curto prazo, TXJP movimentou-se -0.00% na última hora e +3.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Capitalização de mercado $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Fornecimento Circulante 210.00K 210.00K 210.00K Fornecimento total 210,000.0 210,000.0 210,000.0

