Informações de preço de Defidash (DEFIDASH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01363906 $ 0.01363906 $ 0.01363906 Mínimo 24h $ 0.01445842 $ 0.01445842 $ 0.01445842 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01363906$ 0.01363906 $ 0.01363906 Máximo 24h $ 0.01445842$ 0.01445842 $ 0.01445842 Máximo histórico $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Menor preço $ 0.01267725$ 0.01267725 $ 0.01267725 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) -0.87% Variação de Preço (7d) -21.25% Variação de Preço (7d) -21.25%

O preço em tempo real de Defidash (DEFIDASH) é $0.01418004. Nas últimas 24 horas, DEFIDASH foi negociado entre a mínima de $ 0.01363906 e a máxima de $ 0.01445842, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DEFIDASH é $ 0.02970776, enquanto o mais baixo é $ 0.01267725.

Em termos de desempenho de curto prazo, DEFIDASH variou +0.18% na última hora, -0.87% nas últimas 24 horas e -21.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Defidash (DEFIDASH)

Capitalização de mercado $ 283.60K$ 283.60K $ 283.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 283.60K$ 283.60K $ 283.60K Fornecimento Circulante 20.00M 20.00M 20.00M Fornecimento total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Defidash é $ 283.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEFIDASH é 20.00M, com um fornecimento total de 20000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 283.60K.