Preço de DeFiance Media hoje

O preço ao vivo de DeFiance Media (DFTV) hoje é $ 0.00463317, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DFTV para USD é de $ 0.00463317 por DFTV.

DeFiance Media ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,331, com um fornecimento em circulação de 0.00 DFTV. Nas últimas 24 horas, DFTV foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085642, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00429192.

No desempenho de curto prazo, DFTV movimentou-se -- na última hora e -0.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.83.

Informações de mercado de DeFiance Media (DFTV)

Capitalização de mercado $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Volume (24h) $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

A capitalização de mercado atual de DeFiance Media é $ 46.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.83. A oferta em circulação de DFTV é 0.00, com um fornecimento total de 9999933.342481. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.33K.