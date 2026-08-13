Qual é o preço atual de DeFi Kingdoms?

DeFi Kingdoms está sendo negociado a R$0.0264905966380085448000, o que representa uma variação de preço de 34.07% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como JEWEL se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 34.07% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se JEWEL está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como DeFi Kingdoms está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,Automated Market Maker (AMM),Metaverse,Avalanche Ecosystem,Play To Earn,Harmony Ecosystem,Metis Ecosystem,RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Avalanche L1,Appchains,Action Games?

No segmento Decentralized Exchange (DEX),Smart Contract Platform,Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,Automated Market Maker (AMM),Metaverse,Avalanche Ecosystem,Play To Earn,Harmony Ecosystem,Metis Ecosystem,RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Avalanche L1,Appchains,Action Games, JEWEL demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de DeFi Kingdoms hoje?

A capitalização de mercado de R$2982780.91493644812000 coloca JEWEL no ranking #3368, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.007821513508111710000 e R$2.6530994842991166000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente JEWEL está sendo negociado?

DeFi Kingdoms gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de JEWEL?

Com 112596960.7065985 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.