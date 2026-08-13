Qual é o preço atual de mercado de DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund está avaliado em R$5.22770816338386000, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui DEJAAA?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de DEJAAA. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de DEJAAA?

A oferta circulante é de 6179299.930590866, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta DEJAAA em relação aos concorrentes da Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit?

Comparado a outros ativos no segmento Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit, o impulso de DEJAAA é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.