Preço de DeFi Dollar hoje

O preço ao vivo de DeFi Dollar (USDFI) hoje é $ 0.997966, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDFI para USD é de $ 0.997966 por USDFI.

DeFi Dollar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 376,721, com um fornecimento em circulação de 377.48K USDFI. Nas últimas 24 horas, USDFI foi negociado entre $ 0.997117 (mínimo) e $ 0.998903 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.006, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.982826.

No desempenho de curto prazo, USDFI movimentou-se +0.00% na última hora e +0.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DeFi Dollar (USDFI)

Capitalização de mercado $ 376.72K$ 376.72K $ 376.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 376.72K$ 376.72K $ 376.72K Fornecimento Circulante 377.48K 377.48K 377.48K Fornecimento total 377,475.3260092124 377,475.3260092124 377,475.3260092124

A capitalização de mercado atual de DeFi Dollar é $ 376.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDFI é 377.48K, com um fornecimento total de 377475.3260092124. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 376.72K.