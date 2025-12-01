Preço de Defi Cattos hoje

O preço ao vivo de Defi Cattos (CATTOS) hoje é --, com uma variação de 6.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CATTOS para USD é de -- por CATTOS.

Defi Cattos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,658, com um fornecimento em circulação de 1.00B CATTOS. Nas últimas 24 horas, CATTOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00216791, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CATTOS movimentou-se -0.66% na última hora e -17.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Defi Cattos (CATTOS)

Capitalização de mercado $ 100.66K$ 100.66K $ 100.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.66K$ 100.66K $ 100.66K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

