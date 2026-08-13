Preço de DeepFakeAI hoje

O preço ao vivo de DeepFakeAI (FAKEAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FAKEAI para USD é de $ 0 por FAKEAI.

DeepFakeAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 195,455, com um fornecimento em circulação de 958.82M FAKEAI. Nas últimas 24 horas, FAKEAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04434524, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FAKEAI movimentou-se -- na última hora e +0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 23.34.

Informações de mercado de DeepFakeAI (FAKEAI)

Capitalização de mercado $ 195.46K$ 195.46K $ 195.46K Volume (24h) $ 23.34$ 23.34 $ 23.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 195.46K$ 195.46K $ 195.46K Fornecimento Circulante 958.82M 958.82M 958.82M Fornecimento total 958,824,031.12 958,824,031.12 958,824,031.12

A capitalização de mercado atual de DeepFakeAI é $ 195.46K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.34. A oferta em circulação de FAKEAI é 958.82M, com um fornecimento total de 958824031.12. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 195.46K.