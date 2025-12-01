Preço de Decentralized Retirement Account hoje

O preço ao vivo de Decentralized Retirement Account (DRA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRA para USD é de -- por DRA.

Decentralized Retirement Account ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,972.3, com um fornecimento em circulação de 999.41M DRA. Nas últimas 24 horas, DRA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0054863, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DRA movimentou-se -- na última hora e +5.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Decentralized Retirement Account (DRA)

Capitalização de mercado $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Fornecimento Circulante 999.41M 999.41M 999.41M Fornecimento total 999,409,597.615138 999,409,597.615138 999,409,597.615138

A capitalização de mercado atual de Decentralized Retirement Account é $ 15.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DRA é 999.41M, com um fornecimento total de 999409597.615138. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.97K.