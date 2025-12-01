Preço de Decentralized Gaming Network hoje

O preço ao vivo de Decentralized Gaming Network (DGN) hoje é $ 0.00004933, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DGN para USD é de $ 0.00004933 por DGN.

Decentralized Gaming Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,932.62, com um fornecimento em circulação de 100.00M DGN. Nas últimas 24 horas, DGN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00738296, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004704.

No desempenho de curto prazo, DGN movimentou-se -- na última hora e +4.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Decentralized Gaming Network (DGN)

Capitalização de mercado $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Decentralized Gaming Network é $ 4.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DGN é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.93K.