O preço ao vivo de Decentralized ETF (DETF) hoje é $ 0.00009212, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DETF para USD é de $ 0.00009212 por DETF.

Decentralized ETF ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,212.41, com um fornecimento em circulação de 100.00M DETF. Nas últimas 24 horas, DETF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.190554, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003169.

No desempenho de curto prazo, DETF movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Capitalização de mercado $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

