Preço de DebtCoin hoje

O preço ao vivo de DebtCoin (DEBT) hoje é $ 0, com uma variação de 14.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEBT para USD é de $ 0 por DEBT.

DebtCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,869, com um fornecimento em circulação de 979.11M DEBT. Nas últimas 24 horas, DEBT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03468763, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEBT movimentou-se +0.52% na última hora e +20.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DebtCoin (DEBT)

Capitalização de mercado $ 81.87K$ 81.87K $ 81.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.87K$ 81.87K $ 81.87K Fornecimento Circulante 979.11M 979.11M 979.11M Fornecimento total 979,113,157.056997 979,113,157.056997 979,113,157.056997

A capitalização de mercado atual de DebtCoin é $ 81.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DEBT é 979.11M, com um fornecimento total de 979113157.056997. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.87K.