Preço de Dawg Coin hoje

O preço ao vivo de Dawg Coin (DAWG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DAWG para USD é de $ 0 por DAWG.

Dawg Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,417, com um fornecimento em circulação de 1.00B DAWG. Nas últimas 24 horas, DAWG foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01373682, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DAWG movimentou-se -- na última hora e +0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dawg Coin (DAWG)

Capitalização de mercado $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dawg Coin é $ 41.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DAWG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.42K.