Preço de dark money hoje

O preço ao vivo de dark money (DUSD) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUSD para USD é de -- por DUSD.

dark money ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,348.64, com um fornecimento em circulação de 999.34M DUSD. Nas últimas 24 horas, DUSD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DUSD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de dark money (DUSD)

Capitalização de mercado $ 4.35K$ 4.35K $ 4.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.35K$ 4.35K $ 4.35K Fornecimento Circulante 999.34M 999.34M 999.34M Fornecimento total 999,335,910.368755 999,335,910.368755 999,335,910.368755

A capitalização de mercado atual de dark money é $ 4.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUSD é 999.34M, com um fornecimento total de 999335910.368755. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.35K.