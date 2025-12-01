Preço de DAOBase hoje

O preço ao vivo de DAOBase (BEE) hoje é $ 0.02307988, com uma variação de 15.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BEE para USD é de $ 0.02307988 por BEE.

DAOBase ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,269,393, com um fornecimento em circulação de 55.00M BEE. Nas últimas 24 horas, BEE foi negociado entre $ 0.01954319 (mínimo) e $ 0.02308381 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.119035, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00840027.

No desempenho de curto prazo, BEE movimentou-se -- na última hora e +13.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DAOBase (BEE)

Capitalização de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.08M$ 23.08M $ 23.08M Fornecimento Circulante 55.00M 55.00M 55.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

