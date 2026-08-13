Preço de DANK DOGE hoje

O preço ao vivo de DANK DOGE (DANKDOGE) hoje é $ 0, com uma variação de 3.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DANKDOGE para USD é de $ 0 por DANKDOGE.

DANK DOGE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 39,000, com um fornecimento em circulação de 412.69T DANKDOGE. Nas últimas 24 horas, DANKDOGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DANKDOGE movimentou-se +0.09% na última hora e -24.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DANK DOGE (DANKDOGE)

Capitalização de mercado $ 39.00K$ 39.00K $ 39.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.00K$ 39.00K $ 39.00K Fornecimento Circulante 412.69T 412.69T 412.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DANK DOGE é $ 39.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DANKDOGE é 412.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.00K.