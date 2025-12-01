Preço de Danaher xStock hoje

O preço ao vivo de Danaher xStock (DHRX) hoje é $ 223.94, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DHRX para USD é de $ 223.94 por DHRX.

Danaher xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 211,388, com um fornecimento em circulação de 944.92 DHRX. Nas últimas 24 horas, DHRX foi negociado entre $ 223.7 (mínimo) e $ 225.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 234.61, enquanto a mínima histórica foi de $ 180.2.

No desempenho de curto prazo, DHRX movimentou-se -- na última hora e +1.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Danaher xStock (DHRX)

Capitalização de mercado $ 211.39K$ 211.39K $ 211.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.32M$ 7.32M $ 7.32M Fornecimento Circulante 944.92 944.92 944.92 Fornecimento total 32,738.29945738399 32,738.29945738399 32,738.29945738399

A capitalização de mercado atual de Danaher xStock é $ 211.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DHRX é 944.92, com um fornecimento total de 32738.29945738399. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.32M.