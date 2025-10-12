O que é Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it's a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem. Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn't just another token — it's a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

Recurso de Daku V2 (DAKU) Site oficial

Previsão de preço do Daku V2 (em USD)

Quanto valerá Daku V2 (DAKU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Daku V2 (DAKU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Daku V2.

Confira a previsão de preço de Daku V2 agora!

DAKU para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Daku V2 (DAKU)

Compreender a tokenomics de Daku V2 (DAKU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DAKU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Daku V2 (DAKU) Quanto vale hoje o Daku V2 (DAKU)? O preço ao vivo de DAKU em USD é 0.121475 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de DAKU para USD? $ 0.121475 . Confira o O preço atual de DAKU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Daku V2? A capitalização de mercado de DAKU é $ 72.89M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de DAKU? O fornecimento circulante de DAKU é de 600.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DAKU? DAKU atingiu um preço máximo histórico de 0.152985 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DAKU? DAKU atingiu um preço minímo histórico de 0.02737318 USD . Qual é o volume de negociação de DAKU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DAKU é -- USD . DAKU vai subir ainda este ano? DAKU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DAKU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Daku V2 (DAKU)