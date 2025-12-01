Preço de DAIFUKU hoje

O preço ao vivo de DAIFUKU (DAIFUKU) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DAIFUKU para USD é de -- por DAIFUKU.

DAIFUKU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,670.1, com um fornecimento em circulação de 911.03M DAIFUKU. Nas últimas 24 horas, DAIFUKU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DAIFUKU movimentou-se -- na última hora e +12.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DAIFUKU (DAIFUKU)

Capitalização de mercado $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Fornecimento Circulante 911.03M 911.03M 911.03M Fornecimento total 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

A capitalização de mercado atual de DAIFUKU é $ 8.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DAIFUKU é 911.03M, com um fornecimento total de 911025121.3007833. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.67K.