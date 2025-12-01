Preço de Dagknight Dog hoje

O preço ao vivo de Dagknight Dog (DOGK) hoje é --, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGK para USD é de -- por DOGK.

Dagknight Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,587.46, com um fornecimento em circulação de 2.27B DOGK. Nas últimas 24 horas, DOGK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00259503, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DOGK movimentou-se -- na última hora e -96.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dagknight Dog (DOGK)

Capitalização de mercado $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K Fornecimento Circulante 2.27B 2.27B 2.27B Fornecimento total 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

