O preço ao vivo de DADI Insight Token (DIT) hoje é $ 19.61, com uma variação de 3.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DIT para USD é de $ 19.61 por DIT.

DADI Insight Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,809,389, com um fornecimento em circulação de 551.28K DIT. Nas últimas 24 horas, DIT foi negociado entre $ 19.49 (mínimo) e $ 20.43 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 21.61, enquanto a mínima histórica foi de $ 7.47.

No desempenho de curto prazo, DIT movimentou-se -0.02% na última hora e +7.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Capitalização de mercado $ 10.81M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.41M Fornecimento Circulante 551.28K Fornecimento total 1,500,000.0

A capitalização de mercado atual de DADI Insight Token é $ 10.81M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DIT é 551.28K, com um fornecimento total de 1500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.41M.