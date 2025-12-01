Preço de DACHU THE CHEF hoje

O preço ao vivo de DACHU THE CHEF (DACHU) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DACHU para USD é de -- por DACHU.

DACHU THE CHEF ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,758, com um fornecimento em circulação de 955.00M DACHU. Nas últimas 24 horas, DACHU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0029699, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DACHU movimentou-se -- na última hora e +0.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DACHU THE CHEF (DACHU)

Capitalização de mercado $ 170.76K$ 170.76K $ 170.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.76K$ 170.76K $ 170.76K Fornecimento Circulante 955.00M 955.00M 955.00M Fornecimento total 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

