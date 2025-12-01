Preço de Cyclo cyWETH hoje

O preço ao vivo de Cyclo cyWETH (CYWETH) hoje é $ 0.528399, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYWETH para USD é de $ 0.528399 por CYWETH.

Cyclo cyWETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 137,898, com um fornecimento em circulação de 260.97K CYWETH. Nas últimas 24 horas, CYWETH foi negociado entre $ 0.470073 (mínimo) e $ 0.534048 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.679462, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.332033.

No desempenho de curto prazo, CYWETH movimentou-se +0.00% na última hora e -18.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cyclo cyWETH (CYWETH)

Capitalização de mercado $ 137.90K$ 137.90K $ 137.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 137.90K$ 137.90K $ 137.90K Fornecimento Circulante 260.97K 260.97K 260.97K Fornecimento total 260,973.0238236414 260,973.0238236414 260,973.0238236414

