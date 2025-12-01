Preço de CyberWishing hoje

O preço ao vivo de CyberWishing (CYBERWISH) hoje é $ 0.00010694, com uma variação de 5.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYBERWISH para USD é de $ 0.00010694 por CYBERWISH.

CyberWishing ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 106,983, com um fornecimento em circulação de 1.00B CYBERWISH. Nas últimas 24 horas, CYBERWISH foi negociado entre $ 0.00009919 (mínimo) e $ 0.00010728 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00382342, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003376.

No desempenho de curto prazo, CYBERWISH movimentou-se +0.27% na última hora e +6.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CyberWishing (CYBERWISH)

