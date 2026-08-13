Preço de CyberKongz hoje

O preço ao vivo de CyberKongz (KONG) hoje é $ 0, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KONG para USD é de $ 0 por KONG.

CyberKongz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 249,579, com um fornecimento em circulação de 385.50M KONG. Nas últimas 24 horas, KONG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.020097, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KONG movimentou-se +0.00% na última hora e -0.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.29.

Informações de mercado de CyberKongz (KONG)

Capitalização de mercado $ 249.58K$ 249.58K $ 249.58K Volume (24h) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 647.42K$ 647.42K $ 647.42K Fornecimento Circulante 385.50M 385.50M 385.50M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CyberKongz é $ 249.58K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.29. A oferta em circulação de KONG é 385.50M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 647.42K.