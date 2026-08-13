Preço de Cute Cat Candle hoje

O preço ao vivo de Cute Cat Candle (CCC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CCC para USD é de $ 0 por CCC.

Cute Cat Candle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,319, com um fornecimento em circulação de 1,000.00T CCC. Nas últimas 24 horas, CCC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CCC movimentou-se +0.09% na última hora e -7.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cute Cat Candle (CCC)

Capitalização de mercado $ 47.32K$ 47.32K $ 47.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.32K$ 47.32K $ 47.32K Fornecimento Circulante 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Fornecimento total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A capitalização de mercado atual de Cute Cat Candle é $ 47.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CCC é 1,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+15. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.32K.