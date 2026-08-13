Preço de Cult DAO hoje

O preço ao vivo de Cult DAO (CULT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CULT para USD é de $ 0 por CULT.

Cult DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,507,203, com um fornecimento em circulação de 3.84T CULT. Nas últimas 24 horas, CULT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CULT movimentou-se +0.85% na última hora e -0.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cult DAO (CULT)

Capitalização de mercado $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Fornecimento Circulante 3.84T 3.84T 3.84T Fornecimento total 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

A capitalização de mercado atual de Cult DAO é $ 2.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CULT é 3.84T, com um fornecimento total de 4983113538604.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.27M.