Preço de Cucumber Trade hoje

O preço ao vivo de Cucumber Trade (CUC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CUC para USD é de $ 0 por CUC.

Cucumber Trade ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,758.69, com um fornecimento em circulação de 728.13M CUC. Nas últimas 24 horas, CUC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CUC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Cucumber Trade (CUC)

Capitalização de mercado $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Fornecimento Circulante 728.13M 728.13M 728.13M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Cucumber Trade é $ 12.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CUC é 728.13M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.52K.