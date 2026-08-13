Preço de CTO Harambe hoje

O preço ao vivo de CTO Harambe (HARAMBE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HARAMBE para USD é de $ 0 por HARAMBE.

CTO Harambe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,670, com um fornecimento em circulação de 100.00T HARAMBE. Nas últimas 24 horas, HARAMBE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HARAMBE movimentou-se -- na última hora e -19.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CTO Harambe (HARAMBE)

Capitalização de mercado $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K Fornecimento Circulante 100.00T 100.00T 100.00T Fornecimento total 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CTO Harambe é $ 38.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HARAMBE é 100.00T, com um fornecimento total de 100000000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.67K.