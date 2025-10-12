Tokenomics de CrystalMine (CRYSTAL)
Tokenomics e análise de preços de CrystalMine (CRYSTAL)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de CrystalMine (CRYSTAL), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre CrystalMine (CRYSTAL)
CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world.
Vision of the game
CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse:
Tokenomics de CrystalMine (CRYSTAL): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de CrystalMine (CRYSTAL) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens CRYSTAL que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens CRYSTAL podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do CRYSTAL, explore o preço em tempo real do token CRYSTAL!
Previsão de preço de CRYSTAL
Quer saber para onde o CRYSTAL pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do CRYSTAL combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"