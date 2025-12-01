Preço de Crypto Twitter hoje

O preço ao vivo de Crypto Twitter (CT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CT para USD é de -- por CT.

Crypto Twitter ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,887, com um fornecimento em circulação de 913.16M CT. Nas últimas 24 horas, CT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.002489, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CT movimentou-se -- na última hora e +7.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crypto Twitter (CT)

Capitalização de mercado $ 21.89K$ 21.89K $ 21.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.89K$ 21.89K $ 21.89K Fornecimento Circulante 913.16M 913.16M 913.16M Fornecimento total 913,157,534.903644 913,157,534.903644 913,157,534.903644

