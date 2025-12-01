Preço de Crypto Rug Muncher hoje

O preço ao vivo de Crypto Rug Muncher (CRM) hoje é --, com uma variação de 6.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRM para USD é de -- por CRM.

Crypto Rug Muncher ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 180,312, com um fornecimento em circulação de 999.92M CRM. Nas últimas 24 horas, CRM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CRM movimentou-se -0.35% na última hora e +85.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crypto Rug Muncher (CRM)

Capitalização de mercado $ 180.31K$ 180.31K $ 180.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 180.31K$ 180.31K $ 180.31K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,917,064.3289943 999,917,064.3289943 999,917,064.3289943

