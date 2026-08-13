Qual é o preço atual de Crypto Paradise?

Crypto Paradise está sendo negociado a R$0.0099495365713215714000, com uma variação de preço de 15.51% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Crypto Paradise é de R$0.0127446312351687846000, enquanto o ATL é de R$0.0071675738301858306000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de SEAL hoje?

A capitalização de mercado está em R$994793.26723644450000, colocando o ativo no #4747 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Crypto Paradise?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com SEAL.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 100000000.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Crypto Paradise se enquadra?

Crypto Paradise faz parte da classificação Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de SEAL?

Operar na rede -- permite que SEAL aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.