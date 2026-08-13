Preço de Crypto Deal Token hoje

O preço ao vivo de Crypto Deal Token (CDT) hoje é $ 0.054579, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CDT para USD é de $ 0.054579 por CDT.

Crypto Deal Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,073, com um fornecimento em circulação de 551.00K CDT. Nas últimas 24 horas, CDT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 14.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.052003.

No desempenho de curto prazo, CDT movimentou-se -- na última hora e -0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.09.

Informações de mercado de Crypto Deal Token (CDT)

Capitalização de mercado $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Volume (24h) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K Fornecimento Circulante 551.00K 551.00K 551.00K Fornecimento total 551,000.0 551,000.0 551,000.0

A capitalização de mercado atual de Crypto Deal Token é $ 30.07K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.09. A oferta em circulação de CDT é 551.00K, com um fornecimento total de 551000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.07K.