Preço de CryingNTheCasino hoje

O preço ao vivo de CryingNTheCasino (TEARY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TEARY para USD é de $ 0 por TEARY.

CryingNTheCasino ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 89,737, com um fornecimento em circulação de 997.67M TEARY. Nas últimas 24 horas, TEARY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TEARY movimentou-se -- na última hora e -3.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CryingNTheCasino (TEARY)

Capitalização de mercado $ 89.74K$ 89.74K $ 89.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.74K$ 89.74K $ 89.74K Fornecimento Circulante 997.67M 997.67M 997.67M Fornecimento total 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

A capitalização de mercado atual de CryingNTheCasino é $ 89.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TEARY é 997.67M, com um fornecimento total de 997669227.8143371. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.74K.