Preço de Crustafarianism hoje

O preço ao vivo de Crustafarianism (CRUST) hoje é $ 0, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRUST para USD é de $ 0 por CRUST.

Crustafarianism ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,088, com um fornecimento em circulação de 999.90M CRUST. Nas últimas 24 horas, CRUST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0041816, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CRUST movimentou-se -0.15% na última hora e +2.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crustafarianism (CRUST)

Capitalização de mercado $ 50.09K$ 50.09K $ 50.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.09K$ 50.09K $ 50.09K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,897,745.889098 999,897,745.889098 999,897,745.889098

A capitalização de mercado atual de Crustafarianism é $ 50.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRUST é 999.90M, com um fornecimento total de 999897745.889098. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.09K.