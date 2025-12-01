Preço de Crumbcat hoje

O preço ao vivo de Crumbcat (CRUMB) hoje é $ 0.00015683, com uma variação de 6.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRUMB para USD é de $ 0.00015683 por CRUMB.

Crumbcat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 156,736, com um fornecimento em circulação de 999.51M CRUMB. Nas últimas 24 horas, CRUMB foi negociado entre $ 0.00014689 (mínimo) e $ 0.00015816 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00263437, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00012233.

No desempenho de curto prazo, CRUMB movimentou-se +0.55% na última hora e -22.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Crumbcat (CRUMB)

Capitalização de mercado $ 156.74K$ 156.74K $ 156.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 156.74K$ 156.74K $ 156.74K Fornecimento Circulante 999.51M 999.51M 999.51M Fornecimento total 999,507,700.432309 999,507,700.432309 999,507,700.432309

A capitalização de mercado atual de Crumbcat é $ 156.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRUMB é 999.51M, com um fornecimento total de 999507700.432309. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 156.74K.