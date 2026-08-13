Preço de Crown BRLV hoje

O preço ao vivo de Crown BRLV (BRLV) hoje é $ 0.192425, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRLV para USD é de $ 0.192425 por BRLV.

Crown BRLV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,098,631, com um fornecimento em circulação de 374.68M BRLV. Nas últimas 24 horas, BRLV foi negociado entre $ 0.192395 (mínimo) e $ 0.194173 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.204863, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.187398.

No desempenho de curto prazo, BRLV movimentou-se -0.00% na última hora e -1.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.00K.

Informações de mercado de Crown BRLV (BRLV)

Capitalização de mercado $ 72.10M$ 72.10M $ 72.10M Volume (24h) $ 5.00K$ 5.00K $ 5.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.10M$ 72.10M $ 72.10M Fornecimento Circulante 374.68M 374.68M 374.68M Fornecimento total 374,684,547.4928298 374,684,547.4928298 374,684,547.4928298

A capitalização de mercado atual de Crown BRLV é $ 72.10M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.00K. A oferta em circulação de BRLV é 374.68M, com um fornecimento total de 374684547.4928298. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.10M.