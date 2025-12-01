Preço de CrowdStrike xStock hoje

O preço ao vivo de CrowdStrike xStock (CRWDX) hoje é $ 510.09, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRWDX para USD é de $ 510.09 por CRWDX.

CrowdStrike xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 195,782, com um fornecimento em circulação de 384.75 CRWDX. Nas últimas 24 horas, CRWDX foi negociado entre $ 508.83 (mínimo) e $ 510.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 563.49, enquanto a mínima histórica foi de $ 403.98.

No desempenho de curto prazo, CRWDX movimentou-se +0.24% na última hora e +1.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CrowdStrike xStock (CRWDX)

Capitalização de mercado $ 195.78K$ 195.78K $ 195.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.75M$ 10.75M $ 10.75M Fornecimento Circulante 384.75 384.75 384.75 Fornecimento total 21,120.0 21,120.0 21,120.0

A capitalização de mercado atual de CrowdStrike xStock é $ 195.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRWDX é 384.75, com um fornecimento total de 21120.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.75M.