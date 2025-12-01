Preço de CROTCH hoje

O preço ao vivo de CROTCH (CROTCH) hoje é $ 0.00428293, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CROTCH para USD é de $ 0.00428293 por CROTCH.

CROTCH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 302,903, com um fornecimento em circulação de 70.72M CROTCH. Nas últimas 24 horas, CROTCH foi negociado entre $ 0.00424245 (mínimo) e $ 0.00429219 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01267094, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00402175.

No desempenho de curto prazo, CROTCH movimentou-se -- na última hora e -8.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de CROTCH (CROTCH)

Capitalização de mercado $ 302.90K$ 302.90K $ 302.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Fornecimento Circulante 70.72M 70.72M 70.72M Fornecimento total 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

