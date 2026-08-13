Preço de Cross The Ages hoje

O preço ao vivo de Cross The Ages (CTA) hoje é $ 0, com uma variação de 4,72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTA para USD é de $ 0 por CTA.

Cross The Ages ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 115.817, com um fornecimento em circulação de 499,04M CTA. Nas últimas 24 horas, CTA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,462556, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CTA movimentou-se +%2,88 na última hora e -%40,36 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 223,72.

Informações de mercado de Cross The Ages (CTA)

Capitalização de mercado $ 115,82K$ 115,82K $ 115,82K Volume (24h) $ 223,72$ 223,72 $ 223,72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115,82K$ 115,82K $ 115,82K Fornecimento Circulante 499,04M 499,04M 499,04M Fornecimento total 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Cross The Ages é $ 115,82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 223,72. A oferta em circulação de CTA é 499,04M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115,82K.